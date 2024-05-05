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Болельщики «Пари НН» вывесили баннер с благодарностью Юрану во время игры со «Спартаком»

Болельщики «Пари НН» вывесили баннер с благодарностью Юрану во время игры со «Спартаком»
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов из Москвы. Матч начался в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре не открыт.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

Отметим, что болельщики «Пари НН» вывесили баннер с благодарностью бывшему главному тренеру команды Сергею Юрану во время игры со «Спартаком».

Фото: «Чемпионат»

Напомним, Юран возглавлял нижегородский клуб с апреля 2023 года по апрель текущего года. 4 мая его на посту главного тренера «Пари Нижний Новгород» заменил серб Саша Илич.

После 26 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 12-е место. «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.

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