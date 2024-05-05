«Байер» разгромил «Айнтрахт» в матче 32-го тура Бундеслиги

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Завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Айнтрахт» Ф и леверкузенский «Байер». Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк». Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Кристиан Дингерт. Матч закончился победой гостей со счётом 5:1.

На 12-й минуте матча гости открыли счёт усилиями полузащитника Гранита Джаки, которому ассистировал нападающий Адам Гложек. На 32-й минуте матча хозяева сравняли счёт благодаря точному удару нападающего Уго Экитике. На 44-й минуте гости вновь вышли вперёд: отличился нападающий Патрик Шик с передачи Гложека.

Во втором тайме гости довели счёт до разгромного. Сначала с пенальти на 58-й минуте матча отличился полузащитник «Байера» Эксекиэль Паласиос. Затем, на 77-й минуте, забил Жереми Фримпонг, а Гложек оформил хет-трик из голевых передач. Окончательный счёт в матче установил нападающий Виктор Бонифасе, реализовав пенальти на 89-й минуте.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 84 очка за 32 матча. Подопечные Хаби Алонсо досрочно стали чемпионами в 29-м туре Бундеслиги. «Айнтрахт» находится на шестом месте, заработав 40 очков.