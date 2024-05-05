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Пари НН — Спартак 0:0, результат матча 27-го тура РПЛ 5 мая 2024 года

«Спартак» не смог обыграть «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ
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Сегодня, 5 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов из Москвы. Матч начался в 19:00 мск. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

Таким образом, после 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые одержали победу со счётом 2:0.

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