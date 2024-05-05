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«Милан» упустил волевую победу над «Дженоа» в Серии А

«Милан» упустил волевую победу над «Дженоа» в Серии А
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5 мая состоялся матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Дженоа». Игра прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерли. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:3.

Италия - Серия А . 35-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 3
Дженоа
Генуя
0:1 Ретеги – 5'     1:1 Флоренци – 45'     1:2 Экубан – 48'     2:2 Габбиа – 72'     3:2 Жиру – 75'     3:3 Тшау – 87'    

В составе гостей забитыми мячами отметились Матео Ретеги (с пенальти) и Калеб Экубан. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Матео Ретеги, Маттео Габбиа и Оливье Жиру. Также у миланцев в свои ворота забил Малик Тшау.

Таким образом, «Милан» заработал 71 очко после 35 матчей чемпионата Италии по футболу. Команда занимает второе место в турнирной таблице. «Дженоа» удалось набрать 43 очка. Клуб располагается на 12-й строчке.

Также в рамках 35-го тура итальянской Серии А сегодня, 5 мая, сыграли:

  • «Кальяри» – «Лечче» – 1:1;
  • «Верона» – «Фиорентина» – 2:1;
  • «Эмполи» – «Фрозиноне» – 0:0.
Италия - Серия А . 35-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 1
Лечче
Лечче
1:0 Мина – 26'     1:1 Крстович – 84'    
Удаления: Гаэтано – 44' / нет
Италия - Серия А . 35-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Лазович – 13'     1:1 Кастровилли – 42'     2:1 Нослин – 59'    
Италия - Серия А . 35-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
Таблица Серии А
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