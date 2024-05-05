«Милан» упустил волевую победу над «Дженоа» в Серии А

5 мая состоялся матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Дженоа». Игра прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерли. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:3.

В составе гостей забитыми мячами отметились Матео Ретеги (с пенальти) и Калеб Экубан. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Матео Ретеги, Маттео Габбиа и Оливье Жиру. Также у миланцев в свои ворота забил Малик Тшау.

Таким образом, «Милан» заработал 71 очко после 35 матчей чемпионата Италии по футболу. Команда занимает второе место в турнирной таблице. «Дженоа» удалось набрать 43 очка. Клуб располагается на 12-й строчке.

Также в рамках 35-го тура итальянской Серии А сегодня, 5 мая, сыграли: