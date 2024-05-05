Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Пари НН» прервал серию из шести поражений в РПЛ

Сегодня, 5 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов из Москвы. Матч начался в 19:00 мск. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Таким образом, «Пари НН» прервал серию из шести поражений в чемпионате страны. Ранее нижегородцы проиграли «Балтике» (0:2), «Краснодару» (3:4), «Оренбургу» (1:3), «Динамо» (1:4), «Локомотиву» (2:3) и «Ахмату» (1:5).

После 27 матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые одержали победу со счётом 2:0.