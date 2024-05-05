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Чернов считает, что нужно было назначить пенальти после удара Трошечкина в голову

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:0) в эпизоде с участием полузащитника хозяев Александра Трошечкина стоило назначить пенальти.

«Я думаю, что в момент с Трошечкиным был пенальти», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В компенсированное время минувшего матча Трошечкин, пробегая мимо, зацепил защитника «Спартака» Чернова в своей штрафной. После данного эпизода судья не стал назначать пенальти в ворота нижегородской команды.

После 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.