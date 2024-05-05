Червиченко: «Спартаку» некем было додавливать «Пари НН», нижегородцы молодцы

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче красно-белых с «Пари Нижний Новгород» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Пари НН» в матче со «Спартаком» отстоял и откусался. Сейчас в нижней части турнирной таблицы каждое очко очень дорого. Если «Сочи» практически обречён, то команды, которые находятся с 11-го по 15-е места, непонятно где окажутся по окончании сезона. Поэтому Нижний Новгород молодцы. А «Спартак» не додавил, хотя на самом деле и некем было додавливать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 27 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 11-й строчке, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.