Гендиректор «Пари НН» отреагировал на ничью в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал результат матча 27-го тура со «Спартаком», который завершился со счётом 0:0.

«Хочу сказать, что команду к игре со «Спартаком» готовил Хазов. Саша присоединился к команде за сутки до игры. Естественно, он внёс свои коррективы. Сегодня была очень тяжёлая игра. Могу сказать, что была игра равных команд. Мы можем смело это сказать. Мы не были каким-то провинциальным клубом.

15 процентов владения — это всего лишь цифры. Это статистика. Любая статистика является организацией тактики», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.