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Аджоев отреагировал на победу «Динамо» над «Сочи»

Аджоев отреагировал на победу «Динамо» над «Сочи»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев прокомментировал победу бело-голубых над «Сочи» (3:2) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Динамо» хотело выйти на первое место, а «Сочи» не смогли удержать ничью. «Динамо» показало, что очень хочет первое место и утвердиться. Команда давно не была на первом месте. Хочу их поздравить и надеюсь, что удастся удержать первое место», – приводит слова Аджоева Metaratings.

Отметим, что «Динамо» сейчас по дополнительным показателям занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. Вторым идёт «Краснодар», в активе которого также 50 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    
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