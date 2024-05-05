Аджоев отреагировал на победу «Динамо» над «Сочи»

Бывший спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев прокомментировал победу бело-голубых над «Сочи» (3:2) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Динамо» хотело выйти на первое место, а «Сочи» не смогли удержать ничью. «Динамо» показало, что очень хочет первое место и утвердиться. Команда давно не была на первом месте. Хочу их поздравить и надеюсь, что удастся удержать первое место», – приводит слова Аджоева Metaratings.

Отметим, что «Динамо» сейчас по дополнительным показателям занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. Вторым идёт «Краснодар», в активе которого также 50 очков.