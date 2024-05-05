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Юрий Сёмин назвал лучшего нападающего в РПЛ

Юрий Сёмин назвал лучшего нападающего в РПЛ
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Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал игру нападающего москвичей Константина Тюкавина в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2). В минувшей игре форвард бело-голубых забил гол пяткой. Всего на счету нападающего 14 голов и девять результативных передач в нынешнем сезоне чемпионата страны.

«На мой взгляд, Тюкавин — это лучший нападающий в нашей лиге. Он забил прекрасный гол. Находясь спиной, он нашёл единственно правильное решение – пробить пяткой. Решение, которое оказалось неожиданным для всех», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, после минувшего игрового дня «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков.

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