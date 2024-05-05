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Капитан «Пари НН» высказался о борьбе за выживание в РПЛ

Капитан «Пари НН» высказался о борьбе за выживание в РПЛ
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Капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался о борьбе за выживание в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Перед первым туром чемпионата было понятно, что здесь не будет мальчиков для битья. Все 16 клубов будут биться до конца за первое, да и вообще за любое место. Сейчас получилось так, что очень плотная таблица. Мы сами виноваты в том, что дали шансы соперникам, которые ниже нас. Впереди три матча. Мы отдадим все силы», — передаёт слова Гоцука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 5 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов из Москвы. Матч начался в 19:00 мск. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Таким образом, после 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место.

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