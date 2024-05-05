Защитник «Пари НН» Гоцук оценил судейство в матче со «Спартаком»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук после матча 27-го тура со «Спартаком», который завершился со счётом 0:0, оценил работу бригады арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва).

«Хорошее судейство, добротное. У меня один вопрос — мне дали четвёртую жёлтую. Я думаю, что эта карточка сомнительная. В преддверии матча с «Сочи» — конечно, не очень хорошо это», — передаёт слова Гоцука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые одержали победу со счётом 2:0.