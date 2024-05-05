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«Почувствовал удар, как в хоккее». Чернов — о возможном фоле Трошечкина

«Почувствовал удар, как в хоккее». Чернов — о возможном фоле Трошечкина
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:0) прокомментировал эпизод с возможным фолом на игроке со стороны полузащитника хозяев Александра Трошечкина.

«Мне кажется, пенальти был. Хотя я не фанат что-то выпрашивать и долго лежать, но я почувствовал, что был удар, как бывает в хоккее. Поэтому просил пенальти.

Я проверил, нет ли у меня крови. Человек там сидит, смотрит за всем этим. Ему камеры дали, уже вторую игру ничего не увидел, с ЦСКА тоже так было», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 26 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 12-е место. «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.

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