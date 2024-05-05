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Игрок «Спартака» Бонгонда назвал обидной ничью в матче с «Пари НН»

Игрок «Спартака» Бонгонда назвал обидной ничью в матче с «Пари НН»
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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Конечно, ничья с «Пари НН» является обидной. Но мы провели хороший, качественный матч, отдали всё, что могли. Просто не хватило одного мяча, который стоил потери двух очков», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 27 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 11-й строчке, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В матче первого круга чемпионата России «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

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