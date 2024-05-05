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Слишкович рассказал, что говорил защитнику «Спартака» Маслову в матче с «Пари НН»

Слишкович рассказал, что говорил защитнику «Спартака» Маслову в матче с «Пари НН»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о том, какие подсказки давал защитнику красно-белых Павлу Маслову в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Было пространство для Маслова, мы знали это. Я сказал ему: «Не бойся, Паша. Сыграй, когда у тебя есть возможность. Ты это умеешь. Иди с мячом 10–20 метров и продолжай». Может, во втором тайме нужно было подниматься ещё больше, так как была возможность. Во втором тайме он намного лучше это делал. Поэтому я оставил Чернова слева, а Дуарте центральным. Потому что когда Паша поднимается, то Дуарте фактически остаётся справа», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.

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