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Игрок «Пари НН» Кутателадзе считает положительным результатом ничью со «Спартаком»

Игрок «Пари НН» Кутателадзе считает положительным результатом ничью со «Спартаком»
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Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе высказался о ничейном результате в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», а также поделился мыслями о смене главного тренера в команде. Вместо Сергея Юрана на должность рулевого нижегородского коллектива был назначен Саша Илич.

«Со «Спартаком» сыграли «на ноль», что является положительным результатом, а также набрали одно очко.

Мы попрощались с Юраном. Как это всё было, оставлю внутри. Что было внутри, остаётся внутри. Отставка Юрана – решение руководства, я футболист.

Вчера было знакомство с Иличем и предыгровая тренировка. Будем тренироваться», — передаёт слова Кутателадзе корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
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