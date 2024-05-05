Игрок «Пари НН» Кутателадзе считает положительным результатом ничью со «Спартаком»

Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе высказался о ничейном результате в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», а также поделился мыслями о смене главного тренера в команде. Вместо Сергея Юрана на должность рулевого нижегородского коллектива был назначен Саша Илич.

«Со «Спартаком» сыграли «на ноль», что является положительным результатом, а также набрали одно очко.

Мы попрощались с Юраном. Как это всё было, оставлю внутри. Что было внутри, остаётся внутри. Отставка Юрана – решение руководства, я футболист.

Вчера было знакомство с Иличем и предыгровая тренировка. Будем тренироваться», — передаёт слова Кутателадзе корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.