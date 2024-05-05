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Слишкович: для «Спартака» Кубок не важнее РПЛ — мы идём в битву до конца

Слишкович: для «Спартака» Кубок не важнее РПЛ — мы идём в битву до конца
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:0) рассказал о том, что для красно-белых чемпионат и Фонбет Кубок России имеют одинаковый приоритет.

«Как «Спартак» не может добраться до бронзовых медалей? Я не понимаю. Во-первых, математически возможно. Во-вторых, играем с «Краснодаром». Ещё «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

В футболе и жизни всё возможно. Так что мы идём до конца, пока математика позволяет нам пойти в битву, неважно, за первое, второе или третье место, — мы пойдём в битву и будем играть до конца. Кубок не важнее, чем чемпионат. Для «Спартака» важно и одно, и другое», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 27 матчей.

Также «Спартак» дошёл до финального матча Пути регионов Кубка России, где встретится с «Балтикой».

Fonbet Кубок России . Lower Bracket Final R1
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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