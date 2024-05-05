Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слишкович: «Пари НН» не смотрели на ворота «Спартака», им было неинтересно

Слишкович: «Пари НН» не смотрели на ворота «Спартака», им было неинтересно
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о матче 27-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Не могу сказать, что игроки не готовы бороться психологически за титул. Если возьмём сейчас игру против «Факела» или «Урала», обе команды хотели играть. Сегодня «Пари НН» хотел очко. Они защищали себя, особенно во втором тайме.

Давайте честно, «Пари НН» не смотрели на наши ворота. Им было неинтересно. У них было два-три момента для контратаки, но наши игроки их остановили. Им не было интересно забить гол. Они хотели очко. Я всё это понимаю. «Пари НН» проиграли шесть матчей подряд. Пришёл новый тренер — мотивация, игроки хотят показать себя. Они решили так играть, и это нормально. К сожалению, мы свои моменты не создали», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Слишкович рассказал, что говорил защитнику «Спартака» Маслову в матче с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android