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«Майнц» и «Хайденхайм» поделили очки в матче 32-го тура Бундеслиги

«Майнц» и «Хайденхайм» поделили очки в матче 32-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Майнц». В статусе главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч завершился со счётом 1:1.

Германия - Бундеслига . 32-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
1 : 1
Майнц
Майнц
0:1 Буркардт – 37'     1:1 Кляйндинст – 65'    

На 37-й минуте матча гости открыли счёт благодаря голу нападающего Жонатана Буркардта, которому ассистировал защитник Антони Каси. На 65-й минуте сравнял счёт нападающий «Хайденхайма» Тим Кляйндинст с передачи защитника Омара Хактаба Траоре.

«Хайденхайм» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 32 матча. «Майнц» находится на 16-м месте, заработав 29 очков.

Также сегодня был сыгран ещё один матч 32-го тура, в котором принимали участие «Унион» и «Бохум». Гости одержали победу в сверхрезультативном матче со счётом 4:3.

Германия - Бундеслига . 32-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
3 : 4
Бохум
Бохум
0:1 Виттек – 16'     0:2 Виттек – 31'     0:3 Шлоттербек – 37'     1:3 Вертессен – 59'     2:3 Бедья – 63'     2:4 Хофман – 70'     3:4 Холлербах – 74'    
Турнирная таблица Бундеслиги
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