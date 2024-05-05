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«Майнц» и «Хайденхайм» поделили очки в матче 32-го тура Бундеслиги

Завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Майнц». В статусе главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч завершился со счётом 1:1.

На 37-й минуте матча гости открыли счёт благодаря голу нападающего Жонатана Буркардта, которому ассистировал защитник Антони Каси. На 65-й минуте сравнял счёт нападающий «Хайденхайма» Тим Кляйндинст с передачи защитника Омара Хактаба Траоре.

«Хайденхайм» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 32 матча. «Майнц» находится на 16-м месте, заработав 29 очков.

Также сегодня был сыгран ещё один матч 32-го тура, в котором принимали участие «Унион» и «Бохум». Гости одержали победу в сверхрезультативном матче со счётом 4:3.