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Сёмин: «Динамо» наиграло на победу в матче с «Сочи»

Сёмин: «Динамо» наиграло на победу в матче с «Сочи»
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Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Сёмин порассуждал о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Сочи». Встреча состоялась 5 мая в Москве. Она завершилась победой динамовцев со счётом 3:2.

«Динамо» наиграло на победу, хотя сильно затянули и мог получиться сюрприз. Москвичи имели пять моментов, которые должны были забивать. «Сочи» оказывал сопротивление, но «Динамо» победило. Хозяева сами себе создали проблемы, но так даже интереснее», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, после минувшего игрового дня московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Столичная команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    
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