Сёмин: «Динамо» наиграло на победу в матче с «Сочи»

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Сёмин порассуждал о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Сочи». Встреча состоялась 5 мая в Москве. Она завершилась победой динамовцев со счётом 3:2.
«Динамо» наиграло на победу, хотя сильно затянули и мог получиться сюрприз. Москвичи имели пять моментов, которые должны были забивать. «Сочи» оказывал сопротивление, но «Динамо» победило. Хозяева сами себе создали проблемы, но так даже интереснее», – приводит слова Сёмина Metaratings.
Напомним, после минувшего игрового дня московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Столичная команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков.
- 5 мая 2024
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