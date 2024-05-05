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Кассьерра оценил конкурентов «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ

Кассьерра оценил конкурентов «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал чемпионскую гонку в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Нестабильные результаты «Зенита»? Понимаете, это часть футбола. Каждый сезон непохож на другой. В этом году «Динамо» и «Краснодар» очень хороши. Но у нас осталось ещё четыре матча.

Команда, которая выиграет наибольшее количество игр, станет чемпионом. Мы со своей стороны готовимся. Сейчас у нас все мысли о матче с «Факелом», — приводит слова Кассьерры Metaratings.ru.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков после 26 сыгранных матчей. Следом за «Зенитом» в турнирной таблице располагаются «Краснодар» и «Динамо», которые также набрали 50 очков, но за 27 игр, и уступают санкт-петербургскому клубу по дополнительным показателем.

В матче 27-го тура РПЛ «Зенит» встретится с «Факелом».

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица РПЛ
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