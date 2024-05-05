Полузащитник «Химок» Касимов оценил уровень Первой лиги

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Полузащитник «Химок» Тимур Касимов после матча 31-го тура Мелбет Первой лиги с «Соколом», который закончился победой подмосковной команды со счётом 5:4, оценил уровень турнира.

— Как оцените турнир в ФНЛ? Сложно здесь играть?

— Сложный турнир, конечно. Борьбы много, плотности на поле и в таблице, плюс в нынешнем сезоне большое давление.

— Для вас важно выйти в РПЛ с первого места или главное — просто получить путёвку наверх?

— Конечно, хотелось бы быть первыми. Это же престижно.

- Какая команда в ФНЛ вам больше понравилась по ходу этого сезона?

— Все клубы, которые идут высоко в таблице, неплохо себя проявляют и стараются показывать красивый, качественный футбол, — приводит слова Касимова «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 31 тура в Первой лиге турнирную таблицу возглавляют «Химки», набравшие 57 очков. На втором месте находится махачкалинское «Динамо», заработавшее 55 очков. Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (53 очка). Следующий матч подмосковная команда проведёт 8 мая с махачкалинским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.