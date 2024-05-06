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Севилья — Гранада. Прямая трансляция
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«Севилья» разгромила «Гранаду» в матче 34-го тура испанской Примеры

«Севилья» разгромила «Гранаду» в матче 34-го тура испанской Примеры
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5 мая состоялся матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Гранада». Игра прошла в Севилье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гонсало Гарсией Гонсалесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

Испания - Примера . 34-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
3 : 0
Гранада
Гранада
1:0 Акунья – 11'     2:0 Эн-Несири – 51'     3:0 Лукебакио – 80'    

В составе хозяев забитыми мячами отметились Маркос Акунья, Юссеф Эн-Несири и Доди Лукебакио. Гости так и не смогли распечатать ворота соперника.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Таким образом, «Севилья» заработала 41 очко после 34 матчей чемпионата Испании по футболу. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» набрала 21 очко. Она располагается на 19-й строчке.

Ранее в рамках минувшего игрового дня «Валенсия» уступила «Алавесу» (0:1), а «Райо Вальекано» проиграл «Альмерии» (0:1).

Испания - Примера . 34-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 1
Алавес
Витория
0:1 Лопес – 68'    
Испания - Примера . 34-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 1
Альмерия
Альмерия
0:1 Лосано – 30'    
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