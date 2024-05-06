«Севилья» разгромила «Гранаду» в матче 34-го тура испанской Примеры

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5 мая состоялся матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Гранада». Игра прошла в Севилье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гонсало Гарсией Гонсалесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Маркос Акунья, Юссеф Эн-Несири и Доди Лукебакио. Гости так и не смогли распечатать ворота соперника.

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Таким образом, «Севилья» заработала 41 очко после 34 матчей чемпионата Испании по футболу. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» набрала 21 очко. Она располагается на 19-й строчке.

Ранее в рамках минувшего игрового дня «Валенсия» уступила «Алавесу» (0:1), а «Райо Вальекано» проиграл «Альмерии» (0:1).