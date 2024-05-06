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Голкипер «Сочи» Рудаков: сейчас совершенно другая команда по сравнению с первым кругом

Голкипер «Сочи» Рудаков: сейчас совершенно другая команда по сравнению с первым кругом
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Голкипер «Сочи» Максим Рудаков после поражения от «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ со счётом 2:3 рассказал о том, что изменилось в команде после назначения на пост главного тренера «барсов» Роберта Морено. Напомним, испанский специалист был назначен главным тренером «Сочи» 15 декабря 2023 года.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    

— Что сделал Морено с командой, что она так преобразилась?

— Просто сейчас совершенно другая команда по сравнению с первым кругом. У нас и состав другой, тренерский штаб. Всё видно на поле, как мы играем. Никто не боится играть в контроль, и от ворот мы начинаем построение игры, — приводит слова Рудакова «Евро-Футбол.Ру».

«Сочи» располагается на последней, 16-й строчке чемпионата России заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. Следующий матч в РПЛ «Сочи» проведёт 12 мая с «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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