Голкипер «Сочи» Рудаков: сейчас совершенно другая команда по сравнению с первым кругом

Голкипер «Сочи» Максим Рудаков после поражения от «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ со счётом 2:3 рассказал о том, что изменилось в команде после назначения на пост главного тренера «барсов» Роберта Морено. Напомним, испанский специалист был назначен главным тренером «Сочи» 15 декабря 2023 года.

— Что сделал Морено с командой, что она так преобразилась?

— Просто сейчас совершенно другая команда по сравнению с первым кругом. У нас и состав другой, тренерский штаб. Всё видно на поле, как мы играем. Никто не боится играть в контроль, и от ворот мы начинаем построение игры, — приводит слова Рудакова «Евро-Футбол.Ру».

«Сочи» располагается на последней, 16-й строчке чемпионата России заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. Следующий матч в РПЛ «Сочи» проведёт 12 мая с «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.