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Алексей Сутормин назвал причины нестабильной игры «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ

Алексей Сутормин назвал причины нестабильной игры «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий в весенней части нынешнего сезона РПЛ на правах аренды за «Сочи», назвал причины нестабильной игры сине-бело-голубых в чемпионате.

— В чём проблемы «Зенита» в этом сезоне? Почему команда играет так нестабильно?

— Да много проблем. В начале сезона сказался уход лидеров, что-то в игре не получается. Но есть все шансы, чтобы выиграть чемпионат, если команда хорошо проведёт оставшиеся матчи, — приводит слова Сутормина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков после 26 сыгранных матчей. Следом за «Зенитом» в турнирной таблице располагаются «Краснодар» и «Динамо», которые также набрали 50 очков, но за 27 игр, и уступают санкт-петербургскому клубу по дополнительным показателям.

В последних двух матчах РПЛ «Зенит» не смог набрать ни одного очка.

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