Эштреков: пока рано говорить о том, что Тюкавина заберут в Европу

Экс-игрок «Динамо» Владимир Эштреков прокомментировал игру нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче с «Сочи» (3:2) в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. В минувшей игре форвард бело-голубых забил гол пяткой. Всего на счету нападающего 14 голов и девять результативных передач в нынешнем сезоне чемпионата страны.

«Костя сегодня выглядел хорошо, как и все. Да, забил какой-то невероятный гол, а так, он делает своё дело. Его и признали лучшим игроком, потому что помогает и в атаке, и в обороне.

Пока рано говорить о том, что Костю заберут в Европу, но если он будет продолжать в таком же духе ещё год-два, будет показывать такой же результативный футбол, то всё может быть», – приводит слова Эштрекова Metaratings.

Напомним, после минувшего игрового дня московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Столичная команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков.