«Ахмат» опубликовал видеоролик, посвящённый победному выезду в Краснодар

Грозненский «Ахмат» в социальных сетях опубликовал видеоролик, содержащий кадры с выезда команды в Краснодар на матч 27-го тура чемпионата России. В субботу, 4 мая, «Ахмат» обыграл «Краснодар» с минимальным счётом 1:0.

«Выезд в Краснодар получился очень жарким, и таким же жарким получился выпуск «За кадром». Здесь вы увидите: выезд команды на автобусах в Краснодар, встречу с фанатами, гол Конате, победную раздевалку, поздравление от президента клуба. И многое другое, что осталось за кадром матча «Краснодар» — «Ахмат», — написано в сообщении клуба.

Видео доступно на странице «Ахмата» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Автором единственного гола стал нападающий Мохамед Конате. Он отличился на 46-й минуте.