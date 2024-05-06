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Личка оценил победу «Динамо» над «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ

Личка оценил победу «Динамо» над «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Сочи» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 5 мая в Москве. Она завершилась победой динамовцев со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    

«Мы очень хотели победить и сделали это. Концовка выдалась очень нервной. Я сказал спасибо ребятам за отношение к игре. Всегда нелегко выходить на поле после двух таких матчей с «Зенитом» и «Спартаком» на игру с последней командой в таблице с нужным настроем. Результат – супер, но думаю, что ребята заслуживали более уверенную победу», – приводит слова Лички пресс-служба бело-голубых.

После минувшего игрового дня московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Столичная команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков.

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