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«Мне очень понравилась наша игра». Клопп — о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

«Мне очень понравилась наша игра». Клопп — о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал уверенную победу своих подопечных в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом», который завершился со счётом 4:2.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Салах – 16'     2:0 Робертсон – 45'     3:0 Гакпо – 50'     4:0 Эллиотт – 59'     4:1 Ришарлисон – 72'     4:2 Мин – 77'    

«Мы занимаем третье место, и, вероятно, больше не сможем изменить это ни в одну, ни в другую сторону. Но мы всё равно хотели выиграть, несмотря на то что «Тоттенхэму» эта победа была нужнее, ведь тогда они смогли бы приблизиться к «Астон Вилле».

«Энфилд» сегодня был особенным местом. Мы вели 4:0, я внёс изменения, мы упустили нити игры, и «Тоттенхэм» показал, насколько хорош он может быть.

Мы были хороши практически во всех моментах в нападении. Передачи были хороши. Так много всего было хорошего. Игроки сохраняли спокойствие. Мне очень понравилась наша игра», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» после победы остаётся на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 78 очков за 36 матчей. «Тоттенхэм» находится на пятом месте, заработав 60 очков.

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