Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал поражение от «Ливерпуля»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал результат матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который завершился со счётом 2:4.

«Очевидно, что это очень разочаровывающий результат для нас, но, по крайней мере, сегодня мы были больше похожи на самих себя, с точки зрения нашего стиля игры. Я думаю, что сегодня даже в первом тайме к нам вернулась наша игра, наш прессинг.

Возможно, ребятам немного не хватает уверенности, но мы постоянно пытаемся работать над этим», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков после 35 матчей. Идущая на четвёртой строчке, которая гарантирует участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, «Астон Вилла» после 36 игр заработала 67 очков.