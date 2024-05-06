Спортивный директор «Баварии» рассказал о подходе клуба к дорогостоящим трансферам

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал возможность мюнхенского клуба совершать дорогостоящие трансферы.

«Прошлым летом «Бавария» продемонстрировала, подписав контракт с Гарри Кейном, звездой первой величины, что клуб способен тратить большие деньги, но не каждый год. Когда игрок такого уровня, как Флориан Вирц, Гарри Кейн или другие, доступен и находится на рынке, мы должны это учитывать. Но также возможно, что игрок может отказаться от перехода», — приводит слова Эберля Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Гарри Кейн присоединился к «Баварии» летом прошлого года, перейдя из «Тоттенхэма» за € 95 млн. Кейн в нынешнем сезоне провёл 44 матча за «Баварию» во всех турнирах. В его активе 44 гола и 11 результативных передач.