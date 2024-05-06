Рой Кин назвал Эрлинга Холанда избалованным ребёнком

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда после его недовольства заменой в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (5:1).

«Вчера мы видели, как Холанда увели, он был не слишком счастлив и вёл себя как избалованный ребенок. Я думаю, что когда у тебя ссора между тренером и звёздным игроком, и когда результаты идут не в твою пользу, это не помогает. Но поскольку они выигрывают матчи, а Холанд забивает голы, об этом почти забыли», — приводит слова Кина Daily Mail.

В этой встрече Холанд отметился покером, а главный тренер горожан Хосеп Гвардиола заменил его на 82-й минуте.

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