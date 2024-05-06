Рой Кин назвал Эрлинга Холанда избалованным ребёнком
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда после его недовольства заменой в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (5:1).
Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Холанд – 12' 2:0 Холанд – 35' 3:0 Холанд – 45+3' 3:1 Чан – 53' 4:1 Холанд – 54' 5:1 Альварес – 85'
«Вчера мы видели, как Холанда увели, он был не слишком счастлив и вёл себя как избалованный ребенок. Я думаю, что когда у тебя ссора между тренером и звёздным игроком, и когда результаты идут не в твою пользу, это не помогает. Но поскольку они выигрывают матчи, а Холанд забивает голы, об этом почти забыли», — приводит слова Кина Daily Mail.
В этой встрече Холанд отметился покером, а главный тренер горожан Хосеп Гвардиола заменил его на 82-й минуте.
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