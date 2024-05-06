Каррагер: уверен, что Месси и Роналду терпеть не могут друг друга

Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о конкуренции между нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Они не хотят проигрывать друг другу. За такие трофеи, как «Золотой мяч» – это всегда было для них самым большим соперничеством в каждом сезоне. Они определенно сделали друг друга лучше. Но я думаю, что они, вероятно, не смогут этого оценить, пока не закончат карьеру. Держу пари, что пока они играют, они терпеть не могут друг друга. Что бы ни делал один, другой ответит ему взаимностью. Они никогда не могут отдохнуть. Они никогда не могли получать столько удовольствия от того, что сделали, потому что знали, что другой вернётся, чтобы забить ещё больше голов. Я всегда чувствовал, что если один из них сделает хет-трик, то на следующий вечер другой пойдет и сделает хет-трик. Им приходилось всегда полностью затмить друг друга», — приводит слова Каррагера Football365.

Напомним, Месси выигрывал «Золотой мяч» восемь раз, а Роналду – пять.

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу