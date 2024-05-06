Сергей Ташуев раскрыл размер своей пенсии

Бывший главный тренер воронежского «Факела» и «Краснодара» Сергей Ташуев ответил на вопрос о своей пенсии.

«Какая у меня пенсия? Страшно сказать. 21 тысяча с копейками. Учитывая то, что я получаю полторы тысячи – было три – за то, что у меня дети ещё подростки. У меня старшая дочь уже закончила Высшую школу экономики, сейчас учится в Лондоне. А младшая, ей 14 лет, ещё ходит в школу», — сказал Ташуев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, об уходе Сергея Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля. Должность главного тренера воронежской команды российский специалист занял в сентябре 2023 года. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.