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В «Баварии» высказались о возможном назначении Йоахима Лёва

В «Баварии» высказались о возможном назначении Йоахима Лёва
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о кандидатуре Йоахима Лёва на должность главного тренера «Баварии».

«Не было разговоров о его назначении. Он ясно дал понять, что не хочет работать в «Баварии». Мы продолжаем искать тренера, который подойдёт нашему клубу», — приводит слова Эберля Süddeutsche Zeitung.

Отметим, в матче чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Баварией» (3:1) Лёв был замечен на трибунах.

Ранее Лёв заявлял о готовности вернуться к тренерской деятельности, но только в случае получения интересного предложения. Он работал главным тренером немецкой сборной с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии и Кубка конфедераций 2017 года в России.

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