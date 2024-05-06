В «Баварии» высказались о возможном назначении Йоахима Лёва

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о кандидатуре Йоахима Лёва на должность главного тренера «Баварии».

«Не было разговоров о его назначении. Он ясно дал понять, что не хочет работать в «Баварии». Мы продолжаем искать тренера, который подойдёт нашему клубу», — приводит слова Эберля Süddeutsche Zeitung.

Отметим, в матче чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Баварией» (3:1) Лёв был замечен на трибунах.

Ранее Лёв заявлял о готовности вернуться к тренерской деятельности, но только в случае получения интересного предложения. Он работал главным тренером немецкой сборной с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии и Кубка конфедераций 2017 года в России.