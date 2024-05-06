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Мбаппе – об ответном матче с «Боруссией» в ЛЧ: уверен, «ПСЖ» сможет выйти в финал

Мбаппе – об ответном матче с «Боруссией» в ЛЧ: уверен, «ПСЖ» сможет выйти в финал
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Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Напомним, первый матч завершился победой немецкого клуба со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда очень спокойна. Мы уверены и уверены, что сможем отыграть отставание и выйти в финал. Думаю, всё пройдет хорошо, я уже к этому готовлюсь. Я приеду на матч в хорошем настроении, готовый защитить цвета своей команды и обеспечить нам выход в финал», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

Ответная встреча между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало – 22:00 мск.

Напомним, на стадии четвертьфинала «ПСЖ» обыграл «Боруссию», а «Боруусия» выбила из турнира мадридский «Атлетико».

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