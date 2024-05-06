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Ташуев ответил на вопрос, какой самый дорогой подарок ему делал Галицкий

Ташуев ответил на вопрос, какой самый дорогой подарок ему делал Галицкий
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Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев ответил на вопрос, какой самый дорогой подарок ему делал владелец клуба Сергей Галицкий.

«Подарков не было. Самый дорогой подарок – контракт на пять лет. Который через год завершился (смеётся). Но он был дорогой, на самом деле было очень приятно, когда он его переформатировал. Был контракт на два года, а Галицкий во время работы сказал: «Не хочу два года, хочу пять. Мне всё нравится, давайте пять», — сказал Ташуев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Сергей Ташуев возглавлял «Краснодар» в период с 2009 по 2010 год. Последним местом работы специалиста был воронежский «Факел». Об уходе Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля.

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