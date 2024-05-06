Ташуев ответил на вопрос, какой самый дорогой подарок ему делал Галицкий

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев ответил на вопрос, какой самый дорогой подарок ему делал владелец клуба Сергей Галицкий.

«Подарков не было. Самый дорогой подарок – контракт на пять лет. Который через год завершился (смеётся). Но он был дорогой, на самом деле было очень приятно, когда он его переформатировал. Был контракт на два года, а Галицкий во время работы сказал: «Не хочу два года, хочу пять. Мне всё нравится, давайте пять», — сказал Ташуев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Сергей Ташуев возглавлял «Краснодар» в период с 2009 по 2010 год. Последним местом работы специалиста был воронежский «Факел». Об уходе Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля.