«Байер» повторил рекордную серию без поражений в истории европейского футбола

«Байер» повторил рекордную серию «Бенфики» без поражений в европейском футболе, сообщается в социальной сети X (ранее Twitter) MisterChip (Alexis).
Напомним, в матче 32-го тура чемпионата Германии «Байер» разгромил «Айнтрахт» со счётом 5:1 и увеличил серию без поражений до 48 матчей, повторив рекорд «Бенфики» 1963 года.
Это две лучшие серии без поражений в истории европейского футбола.
«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 84 очка за 32 матча. Подопечные Хаби Алонсо досрочно стали чемпионами в 29-м туре Бундеслиги.
В следующем матче «Байер» встретится с «Ромой» в ответном полуфинале Лиги Европы. Первый матч завершился победой «Байера» со счётом 2:0.
Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»