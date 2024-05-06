Лаутаро Мартинес — о Месси: Лионель вписал своё имя в историю футбола

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался об аргентинском форварде американского клуба «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Мы с ним друзья. Когда речь заходит о Месси, то мы говорим об игроке, который вписал своё имя в историю футбола. Даже на тренировках кажется, будто он занимается совершенно другим видом спорта. Он придумывает вещи, которые ты никогда и нигде не видел. Он настоящий зверь, он никогда не хочет проигрывать», — приводит слова Мартинеса журналист Ди Марцио на своём сайте.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 11 результативными передачами. На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» с 17 очками расположился на седьмой строчке сводной таблицы.