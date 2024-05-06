Тренер «Ювентуса» Аллегри: мы могли добиться большего в этом сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда могла выступить лучше в сезоне-2023/2024. На данный момент туринцы занимают третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 66 очков по результатам 35 матчей.

«Есть небольшое сожаление, поскольку мы могли добиться большего. Порой футбол не знает пощады. В один момент всё идёт хорошо, а в другой – нет. Когда главная цель исчезает из поля зрения – хотя мы и знали, что «Интер» явно более сильная команда – то, как правило, ты сбавляешь обороты», — приводит слова Аллегри журналист Ди Марцио на своём сайте.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 чемпионом Италии стал «Интер», выигравший титул досрочно. Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года.