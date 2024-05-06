В «Аль-Насре» высказались о сильных качествах Роналду

Ассистент главного тренера «Аль-Насра» Витор Северино прокомментировал игру 39-летнего португальского форварда саудовской команды Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду — это пример профессионального футболиста. Он много тренируется, и если вы посмотрите, как именно Криштиану это делает, вы будете потрясены. Когда приходишь на тренировку, Роналду уже там занимается, а когда тренировка заканчивается, он не уходит сразу. Трудолюбие, уважение к другим и жажда побед — вот что сделало его великим человеком. Это его сильная сторона.

Роналду — прирожденный лидер. Когда он выходит на поле, его партнёры по команде смотрят на него как на настоящего лидера», — приводит Северино Al Nassr Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 41 голом и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу: