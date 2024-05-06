Стало известно, какого тренера руководство «Баварии» хочет видеть в клубе

Руководство мюнхенской «Баварии» рассчитывает на возвращение в клуб Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщил Kicker.

По информации источника, с момента ухода Гвардиолы мюнхенцы не прерывали с ним связь. У испанского специалиста до сих пор есть квартира в Мюнхене, и он часто посещает город. Однако сообщается, что никаких планов по возвращению Гвардиолы пока нет.

Напомним, испанский специалист возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. За это время Гвардиола выиграл с мюнхенским клубом семь трофеев.

Отметим, что немецкий специалист Томас Тухель, который сейчас возглавляет «Баварию», должен покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появились слухи, что при определённых обстоятельствах Тухель может остаться в «Баварии».

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