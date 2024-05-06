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В «МЮ» не осталось здоровых центральных защитников перед игрой с «Кристал Пэлас»

В «МЮ» не осталось здоровых центральных защитников перед игрой с «Кристал Пэлас»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр выбыл из-за травмы, пропустит около трёх недель и не выйдет на поле в оставшихся матчах сезона, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
06 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, в составе «красных дьяволов» на данный момент нет ни одного здорового центрального защитника перед игрой с «Кристал Пэлас» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги.

Отметим, что из-за мышечного повреждения матч пропустят Рафаэль Варан и Джонни Эванс; Лисандро Мартинес с начала апреля выбыл с растяжением задней поверхности бедра (вернётся в начале мая), а Виктор Линделёф получил травму подколенного сухожилия (может вернуться к игре с «Арсеналом» 12 мая). Защитник Вилли Камбвал также получил повреждение в конце апреля.

Напомним, ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наигрывал на этой позиции номинального полузащитника Каземиро.

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