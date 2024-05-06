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Сумасшедший рекорд «Байера», гол Панарина и победа «Рейнджерс». Главное к утру

Немецкий «Байер» повторил рекордную серию «Бенфики» без поражений в европейском футболе, Артемий Панарин отличился в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину Харрикейнз»(4:3), россиянин Андрей Рублёв победил канадца Феликса Оже-Альяссима в финале «Мастерса» в Мадриде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Байер» повторил рекордную серию без поражений в истории европейского футбола.

2. Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в первом матче серии.

3. Рублёв одержал волевую победу над Оже-Альяссимом и стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде.

4. «Спартак» не смог обыграть «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ.

5. Норрис сенсационно выиграл Гран-при Майами, Ферстаппен — второй, Леклер — третий.

6. Игорь Шестёркин повторил достижение 1937 года в составе «Рейнджерс».

7. Стало известно, при каком условии тен Хаг возглавит «Баварию».

8. Криштиану Роналду проводит свой самый результативный за восемь лет сезон на клубном уровне.

9. «Даллас» обыграл «Вегас» в седьмом матче и вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ.

10. Рублёв поднялся на шестое место в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Мадриде.

11. «Рома» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 35-го тура итальянской Серии А.

12. Стало известно, какого тренера руководство «Баварии» хочет видеть в клубе.