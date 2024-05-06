Защитник «Сочи» Дркушич не уверен, что останется в команде в случае вылета из РПЛ

Словенский центральный защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался относительно своего будущего в составе российского клуба.

«Не знаю, останусь ли я в команде, если «Сочи» вылетит в Первую лигу. Пока не знаю, от чего это будет зависеть. Я надеюсь, что после сезона я поеду в составе сборной Словении на Евро, а потом уже посмотрим, какие опции будут», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что французский «Нант» заинтересован в услугах 24-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Дркушич принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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