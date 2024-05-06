«Крылья Советов» предложили Песьякову контракт по схеме 1+1 — источник

Самарские «Крылья Советов» предложили голкиперу «Ростова» Сергею Песьякову контракт по схеме 1+1, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Песьяков принял решение не продлевать истекающий этим летом контракт с «Ростовом». За жёлто-синих Сергей выступает с 2017 года. В текущем сезоне 35-летний вратарь провёл 24 матча за «Ростов» в чемпионате страны и два в Кубке страны. Ранее в своей профессиональной карьере Песьяков выступал за такие команды, как «Анжи», «Томь», «Спартак» и «Шинник». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Песьякова в € 600 тыс.

«Крылья Советов» по состоянию на сегодняшний день располагаются на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 40 очков по результатам 27 матчей.