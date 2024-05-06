«Оправдываться не хочу». Кирьяков объяснил отставку с поста главного тренера «Ленинградца»

Известный российский тренер Сергей Кирьяков объяснил свою отставку с поста главного тренера «Ленинградца». Специалист возглавлял команду с июня 2021 года. Под его руководством «Ленинградец» год назад досрочно стал победителем Второй лиги.

«Расстаться с «Ленинградцем» было обоюдным решением. Мы пришли к выводу, что команде нужна встряска. Пока рано делать вывод. Понятно, что и я, и руководители хотели другого результата для команды.

В матче с «Аланией» ты ведёшь и пропускаешь в добавленное время. Плюс судейские ошибки в матчах с «КАМАЗом» и «Шинником», где не ставят чистые пенальти. Всё в одно вливается. Также грубейшие ошибки сзади, когда сами себе «привозим». Оправдываться не хочу.

Вся борьба у «Ленинградца» впереди. Вчера заработали важные три очка. Достаточно уверено обыграли «Кубань». Неважно: плохая «Кубань» или нет — это проблемы футбольного клуба «Кубань». Победа должна придать ребятам уверенности. Я написал спортивному директору — поздравил с победой. Нельзя расслабляться, так как всё только начинается. Впереди тяжелейшие две игры дома с «Химками» и «Арсеналом». Вся борьба впереди», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.