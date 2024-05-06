Вратарь «Динамо» Шунин: конкретики по контракту нет. Надеюсь, есть заинтересованность

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, как обстоят дела с продлением его действующего контракта.

— После матча с «Зенитом» Гафин сказал, что уже были разговоры о новом контракте. Речь о конкретном предложении?

— Конкретики нет. Были разговоры в первой части сезона, недавно со мной общался тренер вратарей на эту тему – сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы.

Надеюсь, что заинтересованность есть. Когда она есть, можно достаточно быстро всё обсудить и подписать новый контракт, как это обычно бывает. Дмитрий Александрович (Гафин) и Павел Константинович (Пивоваров) сказали в интервью, что всё будет хорошо – надеюсь, что скоро мы встретимся и поговорим на эту тему, — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.