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Агент Роке заявил, что нападающий уйдёт из «Барселоны», если не будет играть

Агент Роке заявил, что нападающий уйдёт из «Барселоны», если не будет играть
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Футбольный агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Витора Роке, заявил, что форвард покинет каталонский клуб, если не будет получать игровую практику.

«Мы выбрали «Барсу» вместо других клубов (в январе 2024-го. — Прим. «Чемпионата»), где Витор мог получать вдвое больше. Если «Барселона» решит, что он не сможет остаться, его продадут. Роке интересуются многие клубы. Если он не будет играть в «Барсе», нам придётся подумать над другими вариантами продолжения карьеры», — приводит слова агента известный журналист Маттео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, 19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн. В нынешнем сезоне Роке сыграл 13 матчей и забил два мяча.

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