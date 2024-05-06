«Бавария» представила комплект домашней формы на сезон-2024/2025

Мюнхенская «Бавария» показала, как будет выглядеть домашний комплект формы в следующем сезоне. Техническим спонсором немецкого клуба выступает компания adidas.

Впервые в новой форме сыграет женская команда «Баварии». Случится это 9 мая, когда состоится финал женского Кубка Германии по футболу. Соперником «Баварии» в этой встрече станет «Вольфсбург». Мужская команда дебютирует в новой форме в последнем матче Бундеслиги нынешнего сезона.

Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»

Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»

Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»

«Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии, на её счету 33 чемпионских титула и 20 Кубков Германии, шесть побед — в Лиге чемпионов. В конце 2013-го мюнхенская команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный чемпионат мира.